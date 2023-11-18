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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية: مجزرة "الفاخورة" دليل جديد أن حرب الاحتلال الإسرائيلي معلنة ضد المدنيين

مجزرة الفاخورة
مجزرة "الفاخورة"
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسرا.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم السبت أن مجزرة الفاخورة تعد دليلا جديدا يثبت أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين، بهدف تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من أى وجود فلسطيني.
وأضافت: أن "دولة الاحتلال بهذه المجرزة التي استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين توجه إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، وتستخف بجميع المطالبات الدولية غير المؤثرة التي تدعو لحماية المدنيين".

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