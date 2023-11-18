حملة فريد زهران: فتح المجال السياسي العام أولوية برنامجنا

قال محمد هلال، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران وأمين شباب محافظة الجيزة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: فريد زهران هو البديل الآمن.

وأكد هلال خلال المؤتمر الجماهيري لفريد زهران أن البرنامج السياسي للمرشح يتبني فتح المجال العام وإطلاق حرية الأحزاب في الحركة والانتشار والعمل السياسي، وحرية النقابات والجمعيات واستقلالها، موضحًا أن غياب دور الأحزاب والنقابات والجمعيات الفاعلة سيؤدي إلى انفجار شعبي.

وقال هلال إن الدستور به مواد خارج الخدمة، لايتم العمل بها، مؤكدًا ضرورة التغيير السلمي بانتخاب فريد زهران.

وأكد أن حملة فريد زهران بها أكثر من 90% من الشباب ويجب أن يأخذ الشباب فرصتهم للمشاركة في العملية السياسية وهو مايؤمن به ويطبقه المرشح فريد زهران.