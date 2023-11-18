إزالة 15 تعد على الأراضى الزراعية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، والجهات المختصة لاستكمال سلسلة الحملات المكبرة للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية .

وساهمت الحملات بقيادة شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بالتعاون مع مديرية أمن أسوان وإدارة حماية الأراضى والإصلاح الزراعى فى إزالة ١٠ حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة ٢٨٨٥ م2 .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية، ومركز شرطة ادفو بتنفيذ ٤ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 1050 م2 بقرية المحاميد بالحجز قبلى بدعم من معدات وسيارات الوحدة المحلية.

وقامت مدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة، بمشاركة أعضاء الإدارة الهندسية، والأجهزة الأمنية بنقطة الشرطة بتنفيذ إزالة فورية فى المهد لـ1 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٣٠٠ م2 عبارة عن أسوار وأساسات من الحجر وغرفة مبنية من الطوب الأسمنتى حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

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