معاناة الإسعاف الفلسطيني في ظل قصف الاحتلال على غزة

رصد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترانيوز"، معاناة الإسعاف الفلسطيني في ظل قصف الاحتلال على قطاع غزة، كما تحدث إلى عدد من المسعفين الفلسطنيني، كما رصد عمل عدد من السيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى والمصابين على مدار الساعة إلى المستشفيات المصرية.

وقال مسؤول الإسعاف بخان يونس، خلال صريحات للفضائية، اليوم السبت، إن شغل الإسعاف صعب جدًا بسب نقص الوقود، ولكن أشاد بالجهود المصرية في مساعداتهم وبالتعاون ولكن بشكل عام قطاع غزة أصبح لا يمتلك أى مستلزات.

وأضاف مسؤول الإسعاف، أن الحالات التي يتم نقلها للجانب المصري غالبيتها أطفال ونساء وإصابات خطيرة، ويتم نقلهم من المستشفيات أو من الشوارع.