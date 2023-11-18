متحف "الفن المصري لرموزه ورواده" يستقبل زواره يوميا بالمركز القومي للمسرح

قال الفنان إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ إن متحف "الفن المصري لرموزه ورواده" بما يحتويه من مقتنيات العظماء من الفنانين المصريين باختلاف أجيالهم؛ يعكس المدارس الفنية المتعددة للإرث الفني للدولة المصرية، وهو ما يجعل زوار المتحف تطلع على المراحل الزمنية للفن المصري، من خلال مشاهدتهم بعض المقتنيات والملابس التي ظهرت في بعض الأعمال الإبداعية لكبار الفنانين في صورة تليق بقيمة الرواد المصريين بمجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأضاف، أن متحف "الفن المصري لرموزه ورواده" التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ يضم مقتنيات لكبار الفنانين المصريين "نجيب الريحاني، وزكي طليمات، وسيد درويش، ويوسف وهبي، وتوفيق الحكيم، وصلاح جاهين، وداود حسني، ونبيل الألفي، وعلوية جميل، وأمينة رزق، وعبد الحليم حافظ، ومحمد الكحلاوي، وتوفيق الدقن، ومحمود عزمي، والسيد راضي، ومحمد رضا، وإبراهيم سعفان، وعبد المنعم إبراهيم، وعدلي كاسب، وشكري سرحان، وحسن عابدين، زوزو نبيل، وسميحة أيوب، وسمير العصفوري، وفهمي الخولي، وعقيلة راتب، وعمر الحريري، وسميرة عبد العزيز، ومديحة حمدي، وآمال رمزي، ومشيرة إسماعيل، ومحمود الجندي، ومحمد شوقي، وأحمد راتب، وسناء شافع، وسيد زيان، ومجدي وهبة، ومحمد متولي، ومحمود مسعود، والمنتصر بالله، وسهير الباروني، وجمال إسماعيل، وصلاح رشوان، وطلعت زكريا، وفاروق يوسف، ومحمد عناني، وحسن الديب"، وآخرين من رواد الفن المصري.

هذا بالإضافة إلى مخطوطات بخط اليد لبديع خيري ومارون النقاش ومحمد التابعي وأبو السعود الإبياري. وماكيت دار الأوبرا المصرية القديمة، وآخر للمسرح القومي، وماكيت لمسرح سيد درويش، والكثير من الصور الأصلية والنوت الموسيقية والنصوص المسرحية التراثية النادرة، والمقتنيات الشخصية لعظماء الفن المصري في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

ويستقبل المتحف يوميا الزائرين بكافة فئاتهم (مصريين، أجانب، طلبة) من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا يومي الجمعة والسبت.