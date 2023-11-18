إقبال كبير على منافذ مبادرة خفض الأسعار بمعرض شبرا الخيمة

تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع، إقبالا كبيرا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر منذ قابلة للتمديد وتتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 سلع أساسية هى السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25٪ .

كما تم إدخال الدواجن تخفيض يصل إلى ١٥ فى المائة.

وقال المصيلحي إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية ، ما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

وقد شهد المعرض إقبالا شديدا لشراء السكر ب٢٧ جنيها والذى وصل سعرة إلى ما يقرب من ٤٨ جنيها وأكثر فى السوبر ماركت الصغيرة.

و في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين قامت بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية على مستوى المحافظات بالاتفاق مع التجار لان البيع يكون بسعر الجملة.

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن المبادرة السكر للمواطنين مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عدد كبير من الأفراد .

وتساهم المبادرة في أحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين و العارضين .

ونجحت الدولة مؤخراً في تطبيق منظومة خفض الاسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية و منافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين .



من جانبه قال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ، ان الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر يومياً بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلي ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

قال عيد عبدالله مدير مديرية التموين بالقليوبية خلال جولة تفقدية اليوم بالمحافظة.

اشار الى ان كل السلع متواجدة وبوفرة وان الضخ من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم على اكمل وجة ولكن لابد من المواطن ان ياخذ احتياجك فقط حتى يتيح للاخرين الشراء بسهولة وقال ان الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الاساسية أمن

واكد ان هذا المعرض يخدم القاهرة والقليوبية

واكد ان كافة السلع متوفرة وبجوده عالية.