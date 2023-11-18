طالبة صيدلة تتهم زميلها وسائق بتناوب اغتصابها تحت تهديد السلاح بالدقهلية

اتهمت طالبة بكلية الصيدلة في إحدى قرى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، طالب بكلية الطب بالتعدى الجنسي عليها بمعاونة صديقه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى ، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة منية النصر، بحضور "ص.ع.م" 33 عاما كهربائي منازل وزوجته "أ.ع.ص"21 عامًا، بكلية الصيدلة ويقيمان بإحدى قرى المركز.

وأبلغت الطالبة أنها حال تواجدها بالجامعة تقابلت مع "ع.أ.أ" 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب، ومقيم إحدى قرى المركز وأخبرها أنه بإمكانه بمساعدتها في إحدى المواد المقررة عليها وطلب منها الحضور إلى منزله لإتمام ذلك.

وأضافت المُبلغة فى محضر الشرطة، انها ذهبت الي زميلها وفوجئت أن برفقته شخص يدعى "م.خ.م" سائق بالخارج، 33 عامًا، ومقيم بندر منية النصر، وطلب منها علاقة غير شرعية فرفضت ذلك فقام الأول بإشهار سلاح أبيض "مطواة" لإجبارها على ذلك وتناوبا التعدي الجنسي عليها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث من ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15776، جنح مركز شركة منية النصر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.