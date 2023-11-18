جمهورية أفريقيا الوسطى تدشن محطة للطاقة الشمسية بدعم من البنك الدولي

السبت 18/نوفمبر/2023 - 03:03 م

افتتحت جمهورية أفريقيا الوسطى محطة للطاقة الشمسية بدعم من البنك الدولي من أجل توفير الكهرباء لحوالي 250 ألف شخص من سكان عاصمة البلاد.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن البنك الدولي في أفريقيا الوسطى، اليوم/السبت/؛ فإن المحطة تبلغ طاقتها 25 ميجاوات وبنيت في قرية "دانزي" على بعد 18 كم من العاصمة بانجي ومن المنتظر أن تضاعف عمليا من قدرة توليد الكهرباء في البلاد.

وأوضح البيان أن المحطة التي افتتحتها رئيس البلاد، فوستين توديرا، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقتي غرب ووسط أفريقيا، عثمان دياجانا، تشير إلى عزم أفريقيا الوسطى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري والاستفادة بشكل أكبر من مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة للمضي قدما على مسار التنمية المُستدامة.

ومن جانبه، قال رئيس أفريقيا الوسطى، إن:" محطة دانزي ليست سوى بداية مسيرتنا نحو وصول جميع مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى الشامل إلى الطاقة النظيفة من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد".

وبدوره، قال عثمان دياجانا، إن:"محطة دانزي للطاقة الشمسية هي ثمرة الشراكة بين أفريقيا الوسطى والبنك الدولي وجرى تمويلها عبر منحة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك".

وأكد أن الطاقة هي شريان حيوي للاقتصاد. وبفضل هذا المشروع، سيكون بوسع المراكز الصحية والمدارس والأنشطة التجارية الوصول بشكل أوسع إلى الكهرباء؛ مما سيعزز الإنتاجية وخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تحل محطة الطاقة الشمسية الجديدة محل أكثر من 90% من مصادر الطاقة التي تعمل بوقود الديزل وستدر أكثر من 4 ملايين دولار سنويا لشركة الكهرباء الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

تجدر الإشارة إلى أن معدل توصيل الكهرباء في بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى يقدر بـ 35% وتنخفض النسبة إلى 8% في مدن المقاطعات الرئيسية فيما تصل إلى 2% فقط في الريف.