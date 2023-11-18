رئيس نقابة الغزل والنسيج: التاريخ سجل بحروف من نور دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة

احتشد اليوم السبت الالاف من عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفه لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولبيعثوا برساله حب وتقدير و امتنان لما قدمه الرئيس للوطن والمواطنين، وذلك بقاعة نادي غزل شبين الكوم.

وداخل القاعة وعلي جدرانها رفرفت أعلام مصر ورفعت صور الرئيس السيسي، ولافتات مؤيدة له مع إذاعة الأغانى الوطنية.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي.

قال أحمد عبد العزيز قنديل رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، إن اليوم سيسطره التاريخ بحروف من نور لأننا اجتماعنا على إعلاء مصحلة الوطن، وتقتضي أن نقف جميعا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصر والمصريين، مشيرا الي أن جموع الشعب المصر وفي القلب منهم عمال الغزل والنسيج يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديده

ووجه الشكر للنقابة العامه برئاسة المحاسب عبد الفتاح إبراهيم علي دعمها وتوجيه النصح للجان النقابيه، وستظل دائما "النقابة العامه" درعنا لصد أي هجمات ممن يتربصون بصناعتنا وسيفنا البتار لرد كافة حقوق عمالنا

وتقدم رئيس نقابة غزل شبين، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه منذ تولية الرئاسة بأمر الشعب قد صان الأمانة وحافظ عليها، مضيفا أن الرئيس قدم الكثير للوطن من مشروعات قوميه ومبادرات عديده تمس حياة المواطن مثل " مبادرة 100 مليون صحة، وحياة كريمة، والقضاء المبكر علي فيروس سي .. وغيرها الكثير"

وأشارقنديل أن القاصي والداني يري حجم المكتسبات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال من علاوات وبدل غلاء معيشه وغيرها .

قال الدكتور أيمن صادق العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إن عمال الغزل والنسيج على مستوي محافظات الجمهورية يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بتطوير قطاع الغزل والنسيج وبنيته التحتية، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم كان ومازال يثبت للعالم أجمع مدي عظمته وقدرته علي تخطي وتحمل الكثير من أجل بناء وطنه والحفاظ علي مقدراته .

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، والتي تهدف الي دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، و مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية

ودعا صادق جموع العمال أن يعوا جيداً أهميه المشاركة الإيجابية وأن لها دور فعال في تحقيق الأمن والامان، مشيرا الي مصر تمر بمرحله حرجه تتطلب تكاتف الجميع من كافة طوائف المجتمع للعبور بمصر لبر الأمان

وثمن العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه والحفاظ علي أمن مصر الداخلي وحماية حدودنا الخارجية.



قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدخر جهدا ولم يترك باب اللي وتركه لهدف واحد هو بناء الجمهورية الجديدة، لذلك ومن هنا من المنوفية العريقة من أرض الأبطال والزعماء ومن داخل أحدي قلاع الصناعة نحن عمال الغزل والنسيج بكافه قطاعاته لن ندخر جهدا ولا ناخر عملا لاستكمال مسيره البناء والعطاء المستدام، مشيرا إلي أن بناء مصر الحديثة يتطلب المزيد من الجهد والكفاح والعطاء

ووجهه رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج رساله الي جموع الشعب المصري وخاصة عمال الغزل والنسيج أن الاوان لرد جميل ذلك الرجل الذي حمل روحه علي كفه غير مبالي وذلك من أجل القضاء علي للإرهاب والحفاظ علي أمن وأمان المواطن ، وأضاف أنه يجب علي الجميع أن يفتح عينيه ويري الحقيقة كامله فانظروا حولكم ماهي الأوضاع في لبنان وماهي الأحوال في سوريا وكيف يعيشون اخواننا في فلسطين نصرهم الله وأعزهم فنعمه الأمن والامان كبيره جدا

وأوضح الأمين العام للاتحادين العربي والدولي أن النقابة العامة لا تدخر جهدا في استرداد حقوق عمالها وأنه لم يضار أحد حتي الآن من اي من العاملين بالقطاع دون استثناء، وأن النقابة العامة هي " بيت العمال وحصنهم" مضيفاً أن التاريخ قد سجل بحروف من نور دور كل العمال المشهود لهم في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس المصريين للعمل والعامل بشكل خاص.

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