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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال حول مستشفى الشفاء بغزة إلى ثكنة عسكرية

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية
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قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال حول مستشفى الشفاء بغزة إلى ثكنة عسكرية، متابعة: "ندعو لحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة".

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أخلت مستشفى الشفاء في غزة تحت تهديد السلاح.

وتابعت أنه تم استهداف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في القطاع، وقالت إنه "عمل همجي واضح".

وأوضحت وزيرة الصحة أن مستشفى "العودة" لا يزال يعمل بشكل جزئي في أقسام الطوارئ والجراحة والنساء والتوليد، ولكن في حاجة إلى إدخال الأدوية والوقود.

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