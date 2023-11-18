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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

صور| رسامة 13 شماسا بإيبارشية المنيا بيد الأنبا مكاريوس

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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ترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيدين مارجرجس وأبانوب- قرية ابوحنس. 

 وعقب صلاة الصلح صلي نيافته صلوات رسامة عدد ١٣ شماس برتبة ابسلطس،  كما قام بتدشين فرش المذبح،  شارك في الصلاة القس يعقوب فايق، كاهن الكنيسة، ومجموعة من الأباء الكهنة، وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

اسقف المنيا وتوابعها الانبا مكاري الأنبا مكاريوس اسقف المنيا الاباء الكهنة رئيس دير الام سارة