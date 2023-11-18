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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا

مدرسة الفاخورة
مدرسة الفاخورة
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤؤي آلاف النازحين، في مخيم جباليا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إخلاء الاحتلال لمجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية، ضد المدنيين في مخيم بلاطة بالضفة الغربية، والذي خلف 5 شهداء وعدد آخر من الجرحى، بالإضافة إلى تفجير منزل وتجريف البنية التحتية داخل المخيم، ما أحدث دمارا كبيرا في ممتلكات الفلسطينيين داخل المخيم.

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