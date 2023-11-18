ندوة بإعلام الغردقة عن دور الخطاب الديني وتأثيره على المشاركة والاختيار

نفذ مجمع إعلام الغردقة، اليوم، ندوة بحضور اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة والدكتور هاني السباعي مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر وأئمة المساجد التابعين للأوقاف، وذلك لعرض دور الخطاب الديني وتأثيره في دعم المشاركة السياسية.

وافتتح رئيس المدينة كلمته مرحبا بالضيوف، موضحا أن للخطاب الديني دور كبير للتوعية والتوجيه بأوامر الله سبحانه وتعالى ونهي التعاليم الدينية للسلبية والبعد عن المشاركة في اختيار ولاة الأمور وكل ما يخدم الوطن.

وأكد ياسر، أهمية دور أئمة المساجد تجاه التوعية بمختلف القضايا المجتمعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، لافتا إلى أن هذا الدور يزداد فاعليه خلال فترة الانتخابات ويساعد في رفع الوعي لدى المواطنين، مؤكدا أن المشاركة الانتخابية واجب ديني ووطني.

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