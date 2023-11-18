النقابة العامة للمأذونين تنظم لقاء لدعم السيسي بالقليوبية.. صور

نظمت النقابة العامة للمأذونين بالجمهورية، لقاءا بمركز شباب طوخ بمحافظة القليوبية، لدعم ومبايعة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2023.

وشارك المئات من المأذونين علي مستوى الجمهورية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المأذونين إسلام إسماعيل عامر، ونقيب المأذونين بمحكمة طوخ الجزئية نجم الدين رمضان، وموثق كنيسة طوخ بالقليوبية.

بدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد الجوهري، ثم كلمة ترحيب من نقيب المأذونين، ثم فيلم تسجيلي لاستعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات ال10 الماضية، ومطالبته باستكمال مسيرة الإنجاز والتعمير خلال الفترة المقبلة، ثم الوقوف دقيقة حدادا علي شهداء فلسطين الشقيق.



ثم كلمة للنائب محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أنقذ الوطن في توقيت صعب، ودمر مخطط كبير كان الجميع يستهدف تنفيذه لإسقاط مصر، التي تعتبر عمود الخيمة في المنطقة العربية، بالحفاظ علي وحدة الدولة المصرية.



وتابع، أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة خاصة في ظل الأزمات الكبري التي تحيط بالدولة المصرية، وأنه علي الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية للعبور بالدولة من المرحلة الراهنة نحو الاستقرار والأمان.

لقاء دعم السيسي

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