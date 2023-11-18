وزير خارجية الأردن: حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر

السبت 18/نوفمبر/2023 - 01:49 م

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر.

وأضاف الصفدي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 19 لحوار المنامة، اليوم السبت، أنه لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".

وأشار إلى أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود "جريمة حرب".. مشددا على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

وبدأ الصفدي، الجمعة، زيارة عمل إلى البحرين، للمشاركة في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، الذي يستضيفه، وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وسيلتقي مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال هذه الدورة.

ويُنظم حوار المنامة سنويا في عاصمة مملكة البحرين المنامة إذ يجتمع العشرات من المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا في المنامة عاصمة مملكة البحرين لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.