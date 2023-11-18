نقيب أطباء القاهرة: استقبال مصر لأطفال غزة الخُدج رسالة إلى ضمير العالم

أشاد مجلس نقابة أطباء القاهرة، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال الأطفال الخدج حديثى الولادة من قطاع غزة لتلقى الرعاية الفائقة والعلاج، بعد أن فقدوا كل مقومات الحياة بسبب حصار وقصف الاحتلال للمستشفيات الفلسطينية، واستشهد عدد منهم بسبب نقص الأكسجين، مشيرة إلى أن مصر تبعث برسالة لضمير العالم لوقف هذه الإبادة الجماعية.

وقالت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة، إن الدولة المصرية كانت ولا تزال الشقيقة الكبرى والمساندة والداعمة للفلسطينيين فى قطاع غزة منذ بداية العدوان، ولم تتوقف الجهود الرسمية والأهلية فى تقديم الإمدادات الطبية والمساعدات، لافتة إلى أن عدد الأطباء الذين يتقدمون برغبات للتطوع فى العمل بالمستشفى الميدانى برفح فاق كل التوقعات.

وأثنت غالب على جهود وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والعلاج للأشقاء الفلسطينيين سواء على الأراضى المصرية أو من خلال الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني الذى يقاوم من أجل الاستمرار فى عمليات الانقاذ وعلاج ضحايا العدوان الاسرائيلى ضد المدنيين.