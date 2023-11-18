السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

السبت 18/نوفمبر/2023 - 01:41 م

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها.

وجدد وزير الخارجية السعودي - خلال اللقاء الذي عُقد على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في البحرين - رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكدا أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وشدّد - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام كافة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.