مسئول بالأمن القومي الأمريكي يبحث ومفوض "الأونروا" الوضع الإنساني في غزة

السبت 18/نوفمبر/2023 - 01:39 م

بحث نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر،مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"الأونروا"فيليب لازاريني،الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة، مؤكدًا التزام واشنطن بدعم عمل الوكالة الإغاثية ودورها الحاسم كشريان حياة للملايين، بما في ذلك تمكين المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من الوصول إلى من يحتاجون إليها في غزة.

وأعرب نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي - بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /السبت/ - عن تعازيه لمقتل 103 موظفين تابعين للأونروا منذ أكتوبر الماضي، وهو أعلى عدد من موظفي الإغاثة الأمميين الذين يفقدون حياتهم في أي صراع، معبرا عن امتنانه لالتزام موظفي الأونروا بإيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية في غزة.

وبحث الجانبان آليات حماية المدنيين، بما في ذلك الموظفين الأمميين وغيرهم من العاملين في مجال المساعدات.