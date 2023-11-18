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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار عاجل بشأن دعوى لمرتضى منصور

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز الدعوى رقم 2261 لسنة 2023 المقامة من مرتضى منصور ضد محمد سراج الدين بتهمة تعمد إزعاجه ومضايقته لجلسة 30 ديسمبر للحكم. 
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت البلاغ المقدم من مرتضى منصور والذي حمل رقم 2261 لسنة 2023 إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقررت دائرة الجنح تحديد أولى جلسات القضية اليوم 7 أكتوبر 2023.

30 ديسمبر اقتصادية الشئون المالية والاقتصادية القاهرة الاقتصادية تضى منصور المالية والاقتصادية محكمة القاهرة الاقتصادية مرتضي محمد سراج الدين مرتضى منصور نيابة الشئون المالية يوم 7 أكتوبر