محافظ الجيزة يقرر صرف مكافأة لمسئولي تنظيم الأسرة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صرف حافز مادي (مكافأة شهر) للمسئولين عن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية، وذلك تحفيزا لهم بعد تحقيق نتائج متقدمة في ذلك الملف الحيوي من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتركيب الوسائل وذلك بنسب تنفيذ تخطت ١٠٠% الأمر الذي أسهم في تحقيق تناقص في عدد المواليد بنسبة ٥% في محافظة الجيزة حيث وصل عدد المواليد في الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٢ (١٤٠ ألفا و١٣٧ مولودا) بالمقارنة خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر ٢٠٢٣ (١٣٣ ألفا و٥٨٤ مولودا) .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة المحافظ لإطلاق فعاليات برنامج "أسرة" لدعم وتنمية الأسرة بالمحافظة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والذي من المقرر أن يبدأ في مراكز ومدن ابو النمرس والصف كمرحلة أولى للمساهمة في تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة لما لها من أهمية إجتماعية وتنموية علي المواطنين بتلك المراكز .

حيث يعد مشروع "أسرة" أحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يُساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفيذ منظمة باثفايندر الدولية .

واشار محافظ الجيزة إلى أنه مازلنا في احتياج إلى مزيد من العمل ووضع روشتة علاج لتلك المشكلة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات من البرنامج، والحفاظ على الاستمرارية في استخدام خدمات تنظيم الأسرة.



وأشاد المحافظ ببرنامج "أسرة" والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات التى تقف عائقا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم وغيرها من السلوكيات التى تسلب الطفولة حقوقها، وتعرض الأسر لاستمرار أمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.



وقال راشد إن محافظة الجيزة تسعى دائما لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواتية للتنمية حيث تحظى المحافظة بدعم كبير من الدولة انعكس علي تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية موجها بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف من المبادرة.



وثمن اللواء أحمد راشد جهود مديرية الصحة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة القضية السكانية والعمل علي تنفيذ المستهدفات المحددة حيث بلغ عدد الجولات الخاصة بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة عدد ٤٦٢ جوله بنسبه وصلت الي ١٣٢% عن المستهدف و حوالي ٨٤ قافلة للصحة الإنجابية و ١١٣٦ زيارة للأطباء الزائرين بالوحدات الصحية التي بحاجه الي زيادة دعم للكوادر وتنفيذ ٦٦٠ ندوة توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة وعوائدها علي الأسرة وانتفاع ٩٠ الف و ١١٩ سيدة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بنسبه وصلت الي ١٠٩% من المستهدف وذلك العام الجاري .



من جانبه اشار مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ان برنامج أسرة يهدف إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكى تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى دعم النشء والشباب والارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.



اللقاء الذي عقده المحافظ جاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الصحة بالجيزة وأماني سعد مدير إدارة تنظيم الاسرة بالمحافظة و الدكتورة دعاء محمد علي رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة وسعيدة محمود مشرفة رائدات ومثقفات مديرية الصحة و الدكتور ماجد سيد رئيس فريق العمل لبرنامج أسرة والدكتورة نانسي بخيت مدير التنفيذ الاقليمي والدكتورة سحر السنباطي مدير الأعمال الميدانية .