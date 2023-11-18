لتهنئته بالمنصب.. رئيس النيابة الإدارية يزور رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

السبت 18/نوفمبر/2023 - 01:32 م

قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، بزيارة المستشار حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبدالبديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح – مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم كل من: المستشار/ محسن دردير، والمستشار/ محمد علي عبد الواحد، والمستشار الدكتور/ محمد شفيق الجنك، والمستشار/ محمود رشيد، والمستشار/ عبد الحميد نجاشي، والمستشار/ محمود عبد الواحد، والمستشار/ شريف حشيش، والمستشار / هاني جاد الله، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار / أحمد بنداري – المدير التنفيذي للهيئة.

وخلال اللقاء، قَدَمَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، التهنئة للمستشار حازم بدوي؛ بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، معربًا عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات التي جاءت تتويجًا لمولد الجمهورية الجديدة، وما كفله الدستور المصري الحالي من ضمانات تكفل للمواطنين ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف على كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال التام والحيدة والتجرد.

ومن جانبه، رَحَبَ المستشار حازم بدوي، بالمستشار حافظ عباس، والوفد المرافق لسيادته، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة في منظومة العدالة المصرية، وحرصها على تعزيز أواصر العلاقات وتيسير سُبُل التعاون بين النيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية وأجهزة الدولة، مثمنًا دور أعضاء النيابة الإدارية في الإشراف على الانتخابات.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية، والهيئة الوطنية للانتخابات.

صرح بهذا المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير

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