مطار العريش الدولي يستقبل اليوم 3 طائرات إغاثية لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء اليوم السبت 3 طائرات تحمل مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوي مع الدول العربية والأجنبية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وأكد خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء علي وصول 3 طائرات من روسيا والسعودية والإمارات تحمل كميات مختلفة من المساعدات الإنساني والإغاثي والأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة.، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة وأشار زايد إلى إشراف فرق الهلال الأحمر على تفريغ المساعدات في مخازن العريش مراكز الدعم اللوجستي لحماية المساعدات .

كما وصل ظهر اليوم السبت إلى معبر رفح من الجانب المصري 9 من الجرحى والمصابين الفلسطينين القادمين من غزة ويرافقهم 9 من أقاربهم وجارى نقلهم إلى المستشفيات شمال سيناء كما وصل 400 من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجه ومن المصريين من أصل فلسطيني جاري إنهاء إجراءات الدخول إلى مصر .