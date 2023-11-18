أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الاحد امطار متوسطة الى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب سناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وشمال محافظة البحر الاحمر علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى 17 درجة .