حزب "مصر أكتوبر" بالإسكندرية يطلق قافلة التبرع بالدم لسكان غزة

تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أطلقت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني، في منطقة الأنفوشي بحي الجمرك.

وأكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن وقوف الشعب المصري مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومى المصري.

وأضاف "حلمي"، في تصريحات صحفية، إنه تحت رعاية الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، تم تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين، لاستقبال المتبرعين والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، وشهدت إقبالاً كثيفا من المواطنين، مشيراً إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من إخواننا الأشقاء في فلسطين.

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن التبرع بالدم يعد واجب إنساني تجاه المجتمع يُساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيداً بمبادرة التحالف الوطني للعمل التنموي، في تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تأتي امتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.