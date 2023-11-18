مئات المرضى يغادرون مستشفى الشفاء سيرا على الأقدام.. والأطفال المبتسرين ينتظرون مصيرهم

قال مصدر طبي فلسطيني، لوكالة أنباء الوطن العربي، اليوم السبت، إنه جرى إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين إثر المهلة التي أعطاها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر، أن الأطفال الخدج وعشرات المرضى لا يزالون داخل مستشفى الشفاء.

وتابع المصدر الطبي الفلسطيني، أن معظم الأطباء والمرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي أخلوا المشفى باتجاه مستشفيات أخرى في وسط غزة.

وأشار المصدر إلى أن مئات المرضى تم إجلاؤهم بالفعل سيراً على الأقدام وكذلك عشرات الأطباء غادروا المستشفى، بالإضافة للنازحين المتواجدين هناك.

وقال المصدر إن "المشهد كان مأساوياً" حيث اضطر المرضى للمغادرة على كراسي متحركة لمسافة تزيد عن كيلومترين.

وبحسب المصدر فإن المشفى لم يتم إخلاؤه بالكامل وبقي عشرات المرضى هناك بالإضافة إلى الأطفال الخدج المتواجدين في الحضانات.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الأطفال الخدج لا يزالون في مستشفى الشفاء. وقالت الوزارة إن 120 مريضاً لا يزالون في المستشفى، بينهم الأطفال الخدج.