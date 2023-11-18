ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بالتجمع الخامس ومدينة نصر والموسكى

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بالتجمع الخامس ومدينة نصر والموسكى.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام".. بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات حوزتهما من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بإسلوب المغافلة.

كما تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماظ – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بعرض جهاز "آى باد" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية وبمواجهته إعترف بسرقته من أحد أصدقائه (طالب) حال تواجده بصحبته بمحافظة الإسكندرية بأسلوب "المغافلة" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.