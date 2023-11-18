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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صندوق النقد الدولي يكشف عن أزمة اقتصادية تنتظر إسرائيل

مديرة صندوق النقد
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
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أعلن صندوق النقد الدولي، أن إسرائيل ستشهد تباطؤ اقتصادي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإحبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إنّ الصراع الدائر بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيل "يدمر" سكان غزة واقتصادها، وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن إسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا.

وذكرت في مقابلة مع "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أنّ الصراع الراهن بين إسرائيل والفصائل له آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية.

وأشارت "جورجيفا" إلى أنّ الصراع الدائر يُشكل أيضًا صعوبات للدول المجاورة، وتأثير الحرب على الاقتصاد العالمي محدود حتى الآن، ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد.

 

صندوق النقد الدولي المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الضفة الغربية