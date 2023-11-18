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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان: القانون سقط بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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قال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، اليوم السبت، إن هذه حرب ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس، مضيفا أن القانون الإنساني سقط بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أننا نتحرك دوليا ولكن إسرائيل  فوق القانون والعدالة انتقائية، لافتا إلى أننا نتحرك دوليا لملاحقة إسرائيل على جــرائمها في قطاع غزة.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة فاق كل تخيلات مشرعي القانون الدولي، لافتا إلى أن العالم يواجه الآن أزمة إنسانية وأخلاقية بسبب الـعـدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح مندوب فلسطين، أن القيم الانتقائية لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان.

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