2400 سائح يحلقون بسماء الأقصر على متن 101 رحلة بالون طائر خلال يومين

شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، رواجا كبيرا على مدار يومي الجمعة والسبت، حيث حلقت نحو 101 رحلة، على متنها نحو 2400 سائح متعددي الجنسيات على مدار اليومين الماضيين وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم.

وتشهد رحلات البالون الطائر والتي تعد نوعا من أنواع سياحة المغامرة، إقبالا كبيرا منذ بداية الموسم السياحي الشتوي في أكتوبر الماضي، حتى أنها وصلت لمعدلات تشغيل غير مسبوقة منذ نشأة نشاط البالون الطائر في الأقصر منذ 30 عاما، وحلقت بسماء الأقصر، اليوم السبت، 56 رحلة بالون على متنها نحو 1300 سائح، فيما شهدت السماء صباح أمس الجمعة تحليق 45 رحلة بالون طائر انطلقت من أرض مطار البالون بغرب مدينة الأقصر، وأقلت على متنها 1100 سائح متعددي الجنسيات الأجنبية والعربية بمختلف الأعمار.

وعبر السائحون عن سعادتهم الغامرة بتلك الرحلة والأجواء الرائعة بانطلاقهم في أرض مطار البالون يلتقطون الصور التذكارية، وصور السيلفي للحظات الأولى لتجهيز البالونات الطائرة للانطلاق، على شكل مجموعات تباعا بألوانها الزاهية المتنوعة التي تضفى البهجة والفرحة حتى أن أهالي الأقصر أطلقوا عليها مغرد الصباح تشبيها بالطيور في مشهد مهيب وجميل محلقة على ارتفاع 1500 قدم من سطح الأرض في رحلة تمتد إلى 45 دقيقة بسماء الأقصر.

ومن جانبه، أكد العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر، تحليق الرحلات بصورة طبيعية حيث تعتبر رحلات البالون الطائر مغامرة لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم، فهي تنطلق من غرب محافظة الأقصر بصورة يومية، حيث تجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، ويتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد فهو يحمل سحر خاص لهم.

وتعد مدينة الأقصر، المدينة المصرية الوحيدة المتفردة بهذا النوع من الرحلات والذي أصبح علامة مميزة لها يأتيها السائحين خصيصا للقيام به فضلا عن المقومات السياحية الأثرية والطبيعية الخلابة التي تتمتع وتنفرد بها الأقصر.