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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خروج 5000 شخص من مستشفى الشفاء

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة
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قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال اقتحم أقسام مستشفى الشفاء، الأمر الذي ترتب عليه خروج نحو 5000 شخص منها.

وأضافت "عوكل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالقين في مجمع الشفاء يعانون أوضاعا كارثية، مشيرة إلى أن هناك نحو 120 مصابا و5 أطباء ما زالوا عالقين في مجمع الشفاء بغزة.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن مدير المستشفيات بقطاع غزة أكد أن عددًا كبيرًا من المصابين يعاني من نزيف وأوضاع صحية خطيرة، متوقعا أن يفقد العديد من الأشخاص حياتهم خلال رحلة النزوح إلى الجنوب.

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