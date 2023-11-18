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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: 120 مصابا و5 أطباء ما زالوا عالقين في مجمع الشفاء بغزة

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة
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أكد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك 120 مصابا و5 أطباء ما زالوا عالقين في مجمع الشفاء بغزة، مؤكدة خروج نحو 5000 شخص من مستشفى الشفاء بغزة. 

وأشارت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، أن العالقين في مجمع الشفاء يعانون أوضاعا كارثية، موضحا أن جيش الاحتلال اقتحم أقسام مستشفى الشفاء.

وأوضحت أن المرضى والنازحين من مستشفى الشفاء يخرجون سيرا على الأقدام.

وكانت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، قالت إن الاحتلال طالب بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وهو ما يمثل جريمة حرب، متابعة: "نعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج إلى مستشفيات الضفة الغربية".

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": "نناشد الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية إرسال طواقمها الطبية لمستشفى الشفاء".

مجمع الشفاء الحرب في غزة غزة الاحتلال