برلماني: توجيهات السيسي بنقل الأطفال حديثي الولادة من غزة لمصر هدفها الحفاظ على أرواحهم

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة للمستشفيات المصرية، مؤكدا أن هذا التوجيه هدفه الحفاظ على أرواح الأطفال الأبرياء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يدعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من قوة، قائلا:" توجيهات وقرارات الرئيس السيسي منذ بداية الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني دليل على إنسانيته ورغبته في الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني".

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية على رأس قائمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق من أجل حصوله على حقه الشرعي وحل الدولتين لحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الرئيس السيسي كان وما زال حريصا على إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى أهالي غزة منذ الحظة الأولى من الهجوم الوحشي على الشعب الفلسطيني من قبل القوات الإسرائيلية.



وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري والضغط على الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار ووقف الهجمات العدوانية التي يشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل، علاوة على محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الدولية لما ارتكبته من جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.