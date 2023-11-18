الطائرة البارالمبية على أعتاب كتابة تاريخ جديد فى نهائى كأس العالم

يدخل منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال إختبار قويا وصعبا، وسط حشد جماهيري كبير متوقع اليوم يملأ المدرجات، عندما يواجه المنتخب الإيرانى بطل العالم فى نهائى بطولة العالم للكرة الطائرة البارالمبية الليلة فى السادسة من مساء اليوم، على ملعب الصالة المغطاة بنادى النادى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، ومع هذا اللقاء يسدل الستار عن البطولة التى أقيمت تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والتى أقيمت على مدار ثمانية أيام بمشاركة 17 دولة مثلها 23 منتخبا للرجال والسيدات ، ودعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى الجماهير المصرية إلى مؤازرة منتخبنا الوطنى للرجال أمام المنتخب الإيرانى فى نهائى بطولة كأس العالم ، والحضور بكثافة إلى ملعب الصالة المغطاة بنادى النادى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية لتشجيع المنتخب والوقوف خلف اللاعبين في تلك المباراة الصعبة والمصيرية لكتابة تاريخ رياضى جديد لكرة الطائرة البارالمبية .

تأهل المنتخب المصرى للمباراة النهائية ، بعد إعتلاه قمة المجموعة الأولى بالفوز على العراق فى إفتتاح البطولة ، ثم الفوز على المنتخب الرواندى ، ليصعد لدور الثمانية لمواجهة المنتخب اليابانى الذى فاز عليه 3/0 ، ليقابل المنتخب الألمانى القوى فى الدور قبل النهائى ، ويتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. ، فى حين صعد المنتخب الإيرانى المرشح الأول للبطولة إلى المباراة النهائية بعد حصوله على المركز الأول فى المجموعة الثانية بعد الفوز على اليابان والجزائر ، ثم الفوز فى دور الثمانية على العراق ، وعلى أوكرانيا فى الدور قبل النهائى ، وقد حسم المنتخب الإيرانى جميع مبارياته بنتيجة واحدة 3/0 .

تقام اليوم ثمانية مباريات فى اليوم الأخير للبطولة ، فى منافسات الرجال يلعب المنتخب اليابانى مع نظيره العراقى على المركزين السابع والثامن ، ويلتقى البرازيل مع الصين على المركزين الخامس والسادس ، ويواجه منتخب المانيا نظيره الأوكرانى على المركزين الثالث والرابع ، وتختتم البطولة بلقاء مصر مع إيران على المركزين الأول والثانى ، وفى منافسات السيدات ، يلعب منتخبنا الوطنى مع نظيره الرواندى على المركزين السابع والثامن ، ويخوض المنتخب الأوكرانى مباراة قوية أمام سلوفينيا على المركزين الخامس والسادس ، ويلتقى المنتخب الألماني مع نظيره البرازيلى على المركزين الثالث والرابع ، وتختتم منافسات السبدات بلقاء الصين وكندا على المركزين الأول والثانى.

يحضر النهائى اليوم الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، والدكتورة حياة خطاب رئيسية اللجنة البارالمبية السابقة وعضوة مجلس الشيوخ ، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين ، وعمرو حداد نائب وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيلة الوزارة ، ورؤساء بعثات الدول المشاركة ، وعدد من سفراء الدول المشاركة ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الاتحادات البارالمبية والأوليمبية .

قال اللواء منصور محمدي درويش نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد ، والذى شارك فى أربع دورات أوليمبية وخمس بطولات كأس عالم ، إن مصر نجحت بإمتياز فى تنظيم البطولة على الأراضى المصرية ، لافت إلى أن التنظيم يضاهى بل يتفوق على تنظيم البطولات فى الدول الكبرى ، معلنا أن اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أى شكوى من أى نوع خلال إقامة الوفود فى مصر ومشاركتها فى البطولة ، مضيفا أن اللجنة المنظمة تلقت خطابات شكر وتقدير من بعثات الدول على حسن التنظيم ، وحفاوة الاستقبال ، والأداء الراقى فى التعامل أثتاء الإقامة والتدريبات وأثناء المباريات الرسمية والتنقل من الملاعب إلى فنادق الإقامة والجولات السياحية التى قامت بها بعض الدول .

أشار اللواء منصور درويش أن مجلس إدارة الاتحاد وعد اللاعبين بمكافات مجزية فى حالة الفوز بالبطولة ، وسوف يتقدم بمذكرة بذلك لمجلس الإدارة لاقرار قيمة المكافأة سواء فاز المنتخب باللقب من عدمه ، بعد أن تمكن المنتخب من التأهل للدورة الأوليمبية للمرة التاسعة فى تاريخه والمرة التاسعة على التوالى.

أكد اللواء منصور درويش أن مجلس الإدارة بالكامل سوف يتواجد خلف المنتخب فى المدرجات ومع الجماهير لمساندة وتشجيع منتخبنا للتغلب على قوة المنتخب الإيرانى ، ورفع الحالة المعنوية للاعبين وبث الحماس فى نفوسهم، مضيفا أن كل اللاعبين أدوا أكثر مما طلب منهم ووصلوا لنهائى بطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخ الألعاب الجماعية المصرية ، تضم اللجنة المنظمة

برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ، كل من اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد ، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة الذى يمثل دينامو البطولة ويتابع كل شئ بنفسه , والسيد غريب إدريس ، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة صاحب المجهود الوفير ، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة ، والدكتور هويدا مندى مديرة البطولة والتى تبذلت جهود غير عادية قبل وأثناء البطولة لنصل إلى هذا النجاح الباهر ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة الذى أكد الجميع بالنتائج والصور الخاصة بكل المباريات ، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد الذى يتواجد فى جميع أماكن البطولة.

يضم منتخب الرجال اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .