بالصور.. وزير التنمية المحلية يكرم أوائل خريجي دورة إعداد المدربين الأساسية TOT

كرم وزير التنمية المحلية أوائل خريجي دورة إعداد المدربين الأساسية TOT وإعداد مدرب رقمي بالجيزة دفعة عام ٢٠٢٣ ، والمسماه بدفعة المبدعون لما لمسته من مشاريع تخرج متميزة ومبدعة ، وقام المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية ومدير مركز التنمية المحلية بسقارة بتكريم هشام مصطفى الجندي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد ، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظةورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام محافظة الجيزة ووحداته المحلية ، ضمن أوائل الدفعة وذلك وسط جو من الفرحة والحب من الجميع ، ويعد هذا التكريم هو تكريم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام ، المهندس و محمود فوزى مستشار المحافظ للمناطق الصناعية والإستثمارية وذلك لحسن اختيار من يمثل المحافظة في تلك الدورة لخلق جيل من المتميزين في مناصبهم يساهموا في نمو المحافظة وتحقيق طفرة هائلة بها والجدير بالذكر أن الدورة استغرقت ٢٠٠ ساعة تدريبية وكانت تضم نخبة من قيادات وكفاءات كل محافظات مصر.