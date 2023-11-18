وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة في الشرقية

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء يسري عبدالله مساعد الوزير لشئون الابنية التعليمية وقيادات التربية والتعليم منذ قليل مدرسة جيهان عبدالحكيم للتعليم الأساسي بقرية شرويدة بمركز الزقازيق.

وتفقد الوزير المدرسة المكونه من 22 فصل تعليمي ومعامل العلوم والحاسب ومنشاة علي مساحة 2100 متر مربع بتكلفة 10 مليون جنيه.

ويلتقى الوزير عقب الافتتاح بقيادات التربية والتعليم بالمحافظة لمناقشة أخر المستجدات فيما يخص العملية التعليمية والإستعداد للامتحانات.

وكانت محافظة الشرقية قد بدات العام الدراسي الجديد في أكتوبر بدخول 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلًا وبتكلفة 349 مليون جنيه والإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة ل 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز الحسينية.