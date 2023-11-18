استمرار حبس لص المساكن بالمقطم

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس عاطل، فى اتهامه بسرقة مسكن بمنطقة المقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة “مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتفى محمول- 3 سماعات”، من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" باستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه.

كما تمكنت ضبط (ميكانيكى سيارات "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا ضبط "المفتاح المصطنع" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.