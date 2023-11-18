ads
السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناشطة حقوقية: أكثر من 20 ألف أسرة فلسطينية حصلوا على اللجوء السياسي في أوروبا

الناشطة الحقوقية
الناشطة الحقوقية الليبية حنان العاشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الناشطة الحقوقية الليبية حنان العاشق، إن المواطن الفلسطيني ليس له حق اللجوء في أوروبا، ولذلك منذ 8 سنوات تم تأسيس منظمة في أوروبا للدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين داخل أوروبا.

وأضافت الناشطة الحقوقية الليبية، خلال حوار لها ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc"، أن المنظمة تقوم بمساعدات المواطنين الفلسطينيين داخل أوروبا، ولكن ليس في العلن حتى نساعد أكبر قدر من المواطنين الفلسطينيين لأن في أوروبا ممنوع التحدث في السياسة والدين.

 وتابعت الناشطة الحقوقية الليبية أن من المساعدات التي حققتها المنظمة في أوروبا هي أنه تمت الموافقة على إعطاء حق اللجوء للمواطن الفلسطيني في أوروبا وبالفعل هناك أكثر من 20 ألف أسرة حصلوا عليها. 

حقوق المواطنين الفلسطنيني أوروبا الناشطة الحقوقية الليبية حق اللجوء للمواطن الفلسطنين