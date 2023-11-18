ناشطة حقوقية: أكثر من 20 ألف أسرة فلسطينية حصلوا على اللجوء السياسي في أوروبا

قالت الناشطة الحقوقية الليبية حنان العاشق، إن المواطن الفلسطيني ليس له حق اللجوء في أوروبا، ولذلك منذ 8 سنوات تم تأسيس منظمة في أوروبا للدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين داخل أوروبا.

وأضافت الناشطة الحقوقية الليبية، خلال حوار لها ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc"، أن المنظمة تقوم بمساعدات المواطنين الفلسطينيين داخل أوروبا، ولكن ليس في العلن حتى نساعد أكبر قدر من المواطنين الفلسطينيين لأن في أوروبا ممنوع التحدث في السياسة والدين.

وتابعت الناشطة الحقوقية الليبية أن من المساعدات التي حققتها المنظمة في أوروبا هي أنه تمت الموافقة على إعطاء حق اللجوء للمواطن الفلسطيني في أوروبا وبالفعل هناك أكثر من 20 ألف أسرة حصلوا عليها.