117 مليون دولار حصيلة "The Marvels" في أسبوع

يواصل فيلم الأبطال الخارقين “The Marvels” للنجمة بري لارسون، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 117 مليون دولار، جمع منهم 54 مليون دولار في الصالات الأمريكية و63 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو (220 - 270) مليون دولار تقريبا.

يعد الفيلم استكمالًا لأحداث فيلم "Captain Marvel" الصادر عام 2019، وخلاله تكتشف كارول دانفرز وكاملا خان ومونيكا رامبو أن هناك ظاهرة غريبة تربطهن ببعضهن البعض، فيقررن التكاتف من أجل مواجهة تحدي جديد صعب على فريق الفتيات الخارقات.