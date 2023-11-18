تجديد حبس عامل في سرقة مبلغ مالي بالجمالية

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عامل متهم بسرقة مبلغ مالى، من داخل سيارة بأسلوب المغافلة فى الجمالية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت قبل وقت سابق، بالتحرى حول نشاطه الاجرامى.

تمكنت الاجهزة الامنية بالقاهرة، من ضبط (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب " المغافلة " حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

ونجحت أجهزة أجهزة فى ضبط (عامل) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته (جزء من المبلغ المالى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب “كسر الباب”.