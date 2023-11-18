بالصور.. استعدادات مبكرة للاحتفال بالعام الميلادي الجديد بشرم الشيخ

مع بدء العد التنازلي للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024 وأعياد الميلاد اكتست الشوارع والميادين ومداخل وواجهات فنادق المدن السياحية بجنوب سيناء وعلى رأسها مدينة السلام شرم الشيخ بزينة عيد الميلاد والسنة الجديدة، حيث سيطر اللون الأحمر على فاترينات المحلات وتزينت شوارع شرم الشيخ وميادينها بأشجار الكريسماس بأنوارها الزاهية وأجراس الميلاد، ورفعت الفنادق والمنشآت السياحية بشرم الشيخ، درجة استعداداتها القصوى، وتنافست فيما بينها بزينتها وتجميلها وببرامجها الخاصة خلال الاحتفال برأس السنة؛ لجذب أكبر عدد من السائحين وزائري المدينة.

ورصدت عدسة "البوابة نيوز"، اليوم السبت، استعدادات الفنادق من تجميل وتزيين مداخلها بشجرة الكريسماس وبابا نويل وانتشار الأنوار على الأشجار وكتابة عام 2024 بالأنوار المبهجة.

وحرصت معظم الفنادق على كتابة 2024 مجسمة بالأضواء ووضع شجرة الكريسماس في مداخلها مضافا إليها وحدة اضاءة ويحاط أسفلها بمجموعة من مجسمات علب الهدايا المضاءة وشجرة أخرى مصنوعة من الأوراق الصناعية البيضاء مضافا إليها مجموعة من وحدات الاضاءة المختلفة وثالثة جرى وضع نجمة أو تمثال ملاك في أعلاها أو نجمة بيت لحم (موطن ميلاد المسيح)، وهناك بعض اركان الفنادق التي جمعت عدة تماثيل غالية وأصلية كونت بها وحدة جمالية وأخرى مجسمات لبابا نويل يحمل في يده كيس الهدايا.

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