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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يهنئ الدكتور هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء بـ«جلاسكو»

الدكتور هانى عتيبة
الدكتور هانى عتيبة
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هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني عتيبة، لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين «جلاسكو» البريطانية، ‏كأول طبيب مصري يتولى رئاسة هذه الكلية.

وكان الدكتور هاني عتيبة، قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الأزهر الشريف عام ‏‏1979، وعين نائبًا في قسم القلب بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير من ‏الكلية عام 1983، وسافر في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏في تخصص أمراض القلب التداخلية، ليصبح أحد ‏رواد مجال طب القلب التداخلي، ويتولى العديد من المناصب البارزة مثل مدير مركز القلب والرئة بمستشفى اليوبيل الذهبي الوطني، ورئيس جمعية القلب الأسكتلندية.‏

الدكتور هاني عتيبة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان المملكة المتحدة بكالوريوس الطب جامعة الأزهر الشريف نيل درجة الدكتوراه