تشريح جثة شاب لقي مصرعه خلال مشاجرة بالشرابية

أمرت جهات التحقيق بالشرابية اليوم السبت، بعرض جثة شاب علي الطب الشرعي لقي مصرعه علي يد 4 اشخاص في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة لتشريحها ، لبيان أسباب الوفاة ، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقت لأجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى الشرابية و نقل الى المستشفى وتوفى بداخلها وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام 4 أشخاص بالإعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة ، ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .