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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف شارع "سعد زغلول" بدسوق

بتكلفة 4 مليون جنيه

رصف الطرق بكفر الشيخ
رصف الطرق بكفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم السبت، أعمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة دسوق بتكلفة ٤ مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023م، والذى يعد من الشوارع الحيوية والتجارية الهامة بمدينة دسوق وذلك تحت إشراف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، وفريد حلمى، رئيس حي جنوب دسوق، والمهندسة رشا طيبة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق للمشروعات.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في كفرالشيخ.

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جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ دسوق بتكلفة 4 مليون جنيه محافظ كفرالشيخ مشروعات الخطة الاستثمارية رصف الطرق بكفر الشيخ