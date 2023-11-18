صحيفة سعودية: الحرب الإسرائيلية على غزة غير مضمونة العواقب

السبت 18/نوفمبر/2023 - 10:25 ص

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن الحرب الإسرائيلية على غزة غير محسومة النتائج خاصة التي تسعى إسرائيل لتحقيقها رغم الفكر المتطرف الذي تدار به الحرب ونتج عنه دعوات متطرفة لقذف غزة بقنبلة نووية، وأخرى لإحراقها.. مشيرة إلى أن كل تلك الدعوات تفتقد للعقل والمنطق والإدارة السليمة للأزمات، واللجوء إلى القوة المفرطة وصولًا إلى نتائج غير مضمونة العواقب.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (طرفا النقيض) - أن إسرائيل أضاعت فرصًا للسلام لا تعوض، كان بإمكانها أن تجني ثماره، وتحقق الأمن الذي تريده مقابل الأرض التي تقام عليها الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وهو أمر لو حكم الساسة الإسرائيليون العقل والمنطق دون العنجهية والصلف وبطر القوة الذي يمارسونه دون رقيب أو حسيب لجنوا أضعاف ما سيجنونه من أفعال الفكر اليميني المتطرف الذي اختاروه ليحكمهم ويقودهم إلى أن يعيشوا وهم يبحثون عن الأمن دون أن يجدوه، وكان من الممكن أن يحققوه لو حكموا العقل والمنطق واستجابوا لدعوات السلام خاصةً مبادرة السلام العربية التي أطلقت منذ 21 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب والسلام على طرفي نقيض، وكلاهما يحتاج إلى الشجاعة والإقدام.. موضحة أن إسرائيل اختارت شجاعة الحرب بوسائلها المتطورة على شجاعة السلام التي تحتاج إلى تقديم تنازلات، وإلى فكر سليم يستطيع أن يعيش ويتعايش في محيطه.