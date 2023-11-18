وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى العريش تمهيدا للنقل إلى غزة

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن مطار العريش بشمال سيناء، استقبل اليوم السبت، طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات، تمهيدًا لنقلهما إلى قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل لها.

فيما أطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاحنات تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة "تريلا" محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات.