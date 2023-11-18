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السبت 18 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شؤون الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق أي إنجاز

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، إن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق أي إنجاز.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل تريد توظيف أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها. 

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة سلسلة من الجرائـم الإسرائيلية. 

وتجاوزت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة، الـ11180 شهيدًا، من بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مُسنًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 28 ألفًا كحصيلة غير نهائية.  

جيش الاحتلال الحرب في غزة