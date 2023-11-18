الزمالك يواجه ألعاب دمنهور والأهلي مع المقاولون في ضربة البداية بدوري الطائرة

تنطلق اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر منافسات بطولة الدوري الممتاز رجال للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023/2024.

وتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

ومن المقرر أن تشهد مباريات الجولة الأولى في المجموعات الأربعة مواجهات مهمة وقوية كالتالي:

المجموعة الأولى:

مصر للبترول يواجه الداخلية في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة مصر للبترول.

الزمالك يواجه ألعاب دمنهور في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة الزمالك.

وانتهى لقاء الطيران والصيد الذي أقيم اليوم بفوز الطيران بنتيجة 3/2.

المجموعة الثانية:

الترسانة يلتقي مع الشمس في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة ميت عقبة.

بتروجت يلتقي مع دلفي في تمام الساعة الثانية ظهرًا على صالة بايونيرز.

الأهلي يلتقي مع المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة المقاولون العرب.

المجموعة الثالثة:

6 أكتوبر يواجه إيسترن كومباني في تمام الساعة السادسة مساءً في صالة 6 أكتوبر.

الزهور يواجه الإعلاميين في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة الزهور.

طلائع الجيش يواجه الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة الطلائع.

المجموعة الرابعة:

القناة يواجه هليوبوليس في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة القناة.

سبورتنج يواجه اسكندرية للبترول في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة سبورتنج.

سموحة يواجه هليوليدو في تمام الساعة الثالثة عصرًا على صالة سموحة.