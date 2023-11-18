أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 317 ألفا و380 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

السبت 18/نوفمبر/2023 - 10:07 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 317 ألفا و380 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و422 دبابة و10 آلاف و141 من المركبات المدرعة و7 آلاف و726 من النظم المدفعية و896 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و586 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و91 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1090 من المعدات الخاصة و5 آلاف و726 طائرة مسيرة وإسقاط 1563 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جانبها، ذكرت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا تحتفظ بسفينة حربية واحدة في البحر الأسود وأخرى في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملات صواريخ كاليبر.

وأفاد بيان للقوات البحرية بأن روسيا تحتفظ بسفينة واحدة في البحر الأسود وسفينة واحدة في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملة صواريخ كاليبر، فيما توجد سفينتان حربيتان في البحر المتوسط، موضحا أن السفن الحربية الروسية في البحر المتوسط بينها حاملة صواريخ كاليبر، على متنها 8 صواريخ.

ويتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

وأكدت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 29 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" 136/131 من أصل 38 طائرة أطلقتها روسيا، الليلة الماضية.

وذكرت القوات - في بيان - "في ليلة 18 نوفمبر، هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من الاتجاهات الجنوبية والشمالية"، مشيرة إلى أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات شاركت في صد الهجمات الروسية.

في المقابل، دمرت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اليوم /السبت/ مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - بأنه تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف داخل الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض المسيرة الجوية الأوكرانية فوق أراضي منطقة بريانسك وإسقاطها.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز، قد أكد - في وقت سابق - إسقاط قوات الدفاع الجوي لطائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة أونشسكي بالمقاطعة، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار جراء سقوط الطائرة.