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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"قمة أبيك" تدعو إلى عصر جديد من الاستثمار والنمو الاقتصادي

قمة أبيك
قمة أبيك
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دعا رؤساء الوفود في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" إلى عصر جديد من الاستثمار والنمو الاقتصادي، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وشدد البيان الختامي الصادر عن رؤساء الوفود في قمة أبيك على ضرورة، توفر الوصول إلى مصادر الطاقة في المنطقة.

وجاء في الوثيقة: "نحن نسعى لفتح حقبة جديدة تتوفر فيها فرص العمل اللائقة والاستثمار والنمو الاقتصادي".

ويدعو البيان الصادر عن زعماء دول أبيك كذلك، إلى ضمان حصول المنطقة على الطاقة.

يُشار إلى أن أبيك، هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، انعقدت قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم الرئاسة الأمريكية لأبيك في عام 2023.

قمة أبيك قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ