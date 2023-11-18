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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط يُكلف العراقي رائد الجبوري بتولي منصب مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية

الجبوري
الجبوري
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كلّف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض العراقي د. رائد الجبوري، بتولي منصب مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، في قطاع الشؤون الاقتصادية، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية،ويعتبر هذا الموقع من المواقع المهمة في الأمانة العامة، كونه يُساهم مساهمة مباشرة في دفع عجلة العمل العربي المشترك إلى الأمام، من خلال الدور الذي تلعبه الإدارة في توثيق عُرى التنسيق والتعاون بين المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة العاملة تحت مظلة الجامعة.
 

و عبّر الجبوري عن امتنانه الكبير للأمين العام، بمنحه هذه الثقة واختياره في هذا الموقع المُهم، الذي سيُتيح له المساهمة في الدفع بعمل المنظمات والاتحادات العربية قدماً، تحت إشراف الأمين العام للجامعة، وصولاً إلى إنجاز خطة التطوير المأمولة.
 

يُذكر أن الدكتور الجبوري، كان قد تسلّم عدة مناصب وملفات منها مدير إدارة شمال أفريقيا بقطاع الشؤون العربية والأمن القومي في الأمانة العامة، ومدير قسم المذكرات الشارحة وجداول الأعمال بأمانة شؤون مجلس الجامعة، والملف السياسي والمجالس الوزارية العربية المتخصصة بمندوبية العراق الدائمة لدى الجامعة، بالإضافة إلى عدد من الملفات والمهام المختلفة في مركز وزارة خارجية جمهورية العراق.

الأمين العام لجامعة الدول العربية رائد الجبوري العراق أحمد أبوالغيط